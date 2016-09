France 3 09:18 bis 09:57 Sonstiges Tom et Jerry : Destination Mars USA 2005 Stereo 16:9 Merken Sur Terre, Tom et Jerry n'arrêtent pas de se chamailler. Au cours d'une de leurs disputes, ils se retrouvent enfermés dans un vaisseau spatial qui part pour Mars. Une fois arrivés sur la planète rouge, ils découvrent avec surprise que la planète est habitée et font la connaissance de ses habitants. Si Tom est pris pour un monstre, Jerry est confondu avec le chef des Martiens, qui avait disparu. Quand les deux touristes de l'espace comprennent que les Martiens projettent d'envahir la planète bleue, ils décident de réagir... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tom and Jerry Blast off to Mars Regie: Bill Kopp Drehbuch: William Hanna, Joseph Barbera Musik: Julie Bernstein, Steven Bernstein