France 3 02:50 bis 04:45 Sonstiges Des racines et des ailes Passion patrimoine : De la Champagne aux Ardennes F Stereo Untertitel 16:9 Merken La région Champagne-Ardenne, qui offre des paysages très contrastés, est la destination de l'émission du jour. Le voyage débute au coeur du vignoble de Champagne, classé depuis juillet 2015 au patrimoine mondial de l'Unesco. Puis direction Reims, la cité des rois de France, où Jonathan Truillet, conservateur régional des monuments historiques, recense depuis quelques mois les monuments de style Art déco. A Troyes, capitale des comtes de Champagne, Jean-Louis Valentin, maître charpentier, transmet son savoir à des jeunes Compagnons du Devoir. Dans le Parc naturel régional de la Forêt d'Orient, rencontre avec Thierry Tournebize et Stéphane Gaillard, qui veillent sur 82 000 hectares d'un territoire devenu le refuge de nombreux animaux sauvages. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Carole Gaessler Originaltitel: Des racines et des ailes

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 399 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 219 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 199 Min. Insider

Drama

Das Erste 01:15 bis 03:48

Seit 144 Min.