En 1984, dans "Les Aventures d'Yvan Vaffan", Jean-Claude Gallotta mettait en scène une "tribu" de garçons et de filles qui se donnaient des airs de guerriers et d'amazones, de barbares barbus vêtus de loques et de strass. Trente ans plus tard, selon son habitude, le chorégraphe revisitait sa création.

