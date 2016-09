France 3 22:45 bis 23:40 Sonstiges Origines Le sacrifice du pélican F 2014 Stereo 16:9 Merken Une femme meurt assassinée, serrant dans son poing une gourmette de naissance du XIXe siècle. Artiste peintre amateur, elle a représenté le bijou dans l'une de ses toiles énigmatiques. Et si, par ce biais, la victime désignait celui ou celle qui l'a tuée. Margot et Arthur mènent l'enquête pour découvrir la vérité autour de cette mort mystèrieuse. Ils cherchent à comprendre la signification de l'objet tenu par la femme... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Micky Sébastian (Margot Laurent) Julien Baumgartner (Arthur du Plessis) Christian Rauth (René Stavros) Maud Forget (Marianne Garnier) Guilaine Londez (soeur Astrid) Philippe Dusseau (le procureur Lefranc) Juliette Delacroix (Laetitia Andraux) Regie: Jérôme Navarro Musik: Alexandre Jaffray, Gilles Lakoste