France 3 20:55 bis 21:50 Sonstiges Origines L'amour d'une mère F 2016 Stereo 16:9 Merken Une sage-femme à la retraite, également ancienne députée-maire, est assassinée chez elle. Cambriolage - Vengeance politique - Qui a bien pu tuer cette femme que tout le monde semblait aimer et admirer - Pour Margot et Arthur, toutes ces questions mènent à une impasse. Ils pensent que la clé de l'énigme se situe ailleurs. Pourquoi la victime voulait-elle à tout prix rester dans cette maison trop grande pour elle seule - Lorsqu'ils apprennent en outre qu'elle mentait à sa fille à propos de ses origines, les enquêteurs comprennent qu'ils sont sur la bonne piste. La solution est dans le passé, et Margot est la plus qualifiée pour la trouver... In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Vanessa David (Margot Laurent) Julien Baumgartner (Arthur du Plessis) Christian Rauth (René Stavros) Maud Forget (Marianne Garnier) Nathalie Blanc (Claire Maraval) Regie: Nicolas Herdt Drehbuch: Lorène Delannoy