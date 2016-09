France 2 22:55 bis 00:08 Sonstiges Complément d'enquête Attentats, manifs : la police en première ligne 16:9 Merken Sur Twitter via @Cdenquete. Nicolas Poincarré aborde chaque semaine un sujet de société, proche de l'actualité. Le thème, traité en profondeur, est décliné sous des angles multiples pour une compréhension globale des phénomènes et des enjeux qui y sont associés. Des reportages, des enquêtes et des témoignages alimentent l'émission, tournée en extérieur, sur des lieux en rapport avec le sujet, souvent controversé. En plateau, plusieurs invités font part de leurs analyses et commentaires, de manière à éclairer le téléspectateur. Cette semaine, Nicolas Poincaré s'intéresse au travail de la police, placée en première ligne d'une actualité brûlante. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nicolas Poincaré Originaltitel: Complément d'enquête

