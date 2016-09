France 2 23:30 bis 01:16 Sonstiges Hier, aujourd'hui, demain 16:9 HDTV Merken Frédéric Taddeï présente son nouveau magazine des idées, avec pour ambition de rendre intelligible ce qui est intelligent. Mêlant interviews et débats, il essaie de mieux faire comprendre notre époque à travers les essais qui paraissent chaque mois en librairie. Une dizaine d'invités par émission viennent parler de leurs livres. Tous les domaines sont abordés : politique, économie, société, vie quotidienne, histoire, sciences et technologies, arts, sports. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Frédéric Taddeï