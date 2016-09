France 2 01:10 bis 02:10 Sonstiges 21 jours à l'école F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Elle était bonne élève et fille d'instituteur, la salle de classe, c'est sa "Madeleine de Proust" et pourtant, à 42 ans, Alexandra Alévêque n'a pas senti l'odeur de la craie depuis bien longtemps. Pour mesurer les difficultés du métier d'enseignant en 2015, elle est allée travailler avec Annabelle, professeur des écoles au Mans, auprès d'élèves de Classe Préparatoire. Son rôle : apprendre la lecture, l'écriture et les bases du calcul à des enfants de 6 ans. Auprès des enseignants de cette école, elle a rencontré des humains à part entière et plus des fonctionnaires anonymes. Avec naturel et entrain, les enfants ont adopté leur nouvelle maîtresse stagiaire durant 21 jours. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie