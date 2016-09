France 2 23:20 bis 01:04 Sonstiges Dans les yeux d'Olivier Réfugiés pour survivre Stereo 16:9 HDTV Merken Sur Twitter via /DLYO. Que deviennent les femmes et les hommes qui ont fui leur pays en laissant derrière eux une famille, un métier, une vie - Olivier Delacroix est parti à la rencontre d'anciens exilés qui sont devenus citoyens français, devant souvent leur salut au soutien des associations et à la générosité de Français anonymes. En 1994, Sefik, prisonnier de l'armée serbe, a été sauvé grâce à l'initiative d'une famille d'accueil de Rennes. Grâce à l'association France terre d'asile, Aïcha, menacée dans son pays natal, la Guinée, a échappé à la prostitution. En 1995, Cécile, mère de trois enfants, a accueilli Héritier, garçon angolais livré à lui-même dans les rues de Paris. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Olivier Delacroix