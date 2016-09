France 2 20:55 bis 23:15 Sonstiges Mardi cinéma 16:9 Merken Dans l'esprit de l'émission mythique animée par Pierre Tchernia, Laurent Ruquier propose un grand divertissement culturel autour du 7e art mêlant bonne humeur, jeux ou encore extraits cultes. Trois films français sont à l'honneur pour cette première émission. Les équipes de comédiens présentent en plateau "Radin!", "Cézanne et moi" et "L'Odyssée", bientôt à l'affiche. A l'occasion des 40 ans de la sortie d'"Un éléphant ça trompe énormément", Marthe Villalonga, Anny Duperey, Claude Brasseur et Guy Bedos évoquent quant à eux leurs souvenirs du tournage. Maxime Musqua propose enfin un duplex déjanté avec Renée Zellweger, Colin Firth et Patrick Dempsey, interprètes dans "Bridget Jones Baby", troisième opus de la fameuse saga. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Laurent Ruquier Gäste: Gäste: Maxime Musqua, Dany Boon, Laurence Arné, Danièle Thompson, Guillaume Canet, Guillaume Gallienne, Lambert Wilson, Pierre Niney, Marthe Villalonga, Anny Duperey, Claude Brasseur, Guy Bedos