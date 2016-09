France 2 01:10 bis 02:30 Sonstiges Vivement dimanche prochain 16:9 HDTV Merken Humour et détente autour du canapé rouge de Michel Drucker, qui se fait l'écho de toute l'actualité artistique et politique. A ses côtés, Jean-Pierre Coffe propose une recette pour quatre personnes à moins de 9 euros, Claude Sérillon nous parle de l'actualité du livre, Faustine Bollaert passe le web en revue et Théo Phan présente les moments forts des programmes de France Télévision. Enfin, Nicolas Canteloup, en alternance avec Anne Roumanoff et d'autres humoristes dont Bernard Azimut, revisite tous les moments forts de la semaine. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michel Drucker