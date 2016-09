France 2 22:40 bis 23:45 Sonstiges Mr. Robot sa1ut1ami.mov USA 2015 16:9 HDTV Merken Elliot Alderson, jeune ingénieur informaticien asocial vivant à New York, sécurise des entreprises le jour. Anxieux et dépressif, Elliot est sujet à la paranoïa et l'illusion. Le soir venu, il change de visage et devient hacker justicier. Contacté par une organisation appelée "fsociety", il entre dans le réseau d'un mystérieux anarchiste, qui se fait appeler "Mr. Robot". Ce dernier souhaite recruter Elliot pour détruire l'entreprise qu'il est chargé de protéger, la multinationale "E Corp". Le hacker doit alors rendre une importante décision... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rami Malek (Elliot Alderson) Christian Slater (Mr Robot) Portia Doubleday (Angela Moss) Michel Gill (Gideon Goddard) Martin Wallström (Tyrell Wellick) Gloria Reuben (Krista Gordon) Frances Shaw (Shayla Nico) Originaltitel: Mr. Robot Regie: Niels Arden Oplev Drehbuch: Sam Esmail Musik: Mac Quayle