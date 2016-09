Installé sur un toit du quartier chinois de New York, Xavier fait le point via Internet sur sa vie et le roman qu'il a en cours avec son éditeur parisien. Il y a peu, il posait encore pour la photo du couple idéal avec Wendy et leurs deux délicieux enfants, Mia et Tom. Puis la mécanique s'est grippée. Wendy s'est installée à New York, avec son nouvel amant américain. Xavier a peut-être eu le tort d'accepter un don de sperme pour aider sa vieille amie Isabelle à concevoir un enfant. A son tour, il décide de vivre à New York. Isabelle et sa compagne, Ju, l'accueillent. La galère commence. Mais Xavier ne manque pas de ressources... In Google-Kalender eintragen