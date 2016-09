France 2 23:15 bis 04:00 Sonstiges Jeux paralympiques Rio 2016 Jeux paralympiques 2016 Live 16:9 HDTV Merken Pour cet avant-dernier jour de compétition, de nombreux sports sont encore à l'honneur à Rio, à l'occasion de ces Jeux paralympiques. La délégation française décrochera-t-elle encore quelques médailles, à la veille de la cérémonie de clôture - Au programme : Athlétisme. 25 finales. - Basket-ball en fauteuil roulant. Finale et match pour la 3e place messieurs. - Cyclisme sur route. 9 finales. - Football à 5. Finale et match pour la 3e place messieurs. - Natation. 15 finales. - Rugby en fauteuil roulant. Demi-finales. - Tennis de table. Finales dames et messieurs. - Tir à l'arc. Dames et équipes mixtes Recurve. - Voile. 3 finales. - Volley-ball assis. Match pour la 3e place et finale dames. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie