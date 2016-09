France 2 20:55 bis 23:06 Sonstiges N'oubliez pas les paroles 100% tubes 16:9 HDTV Merken Huit personnalités, réunies pour la bonne cause, se prêtent au jeu du karaoké au profit d'associations caritatives auxquelles seront remis les gains récoltés. Autour de Nagui figurent Emma Daumas, Joyce Jonathan, Claire Keim, Mélanie Page, Jarry, Martin Lamotte, Bruno Solo et Bruno Salomone. Comme sur les quotidiennes de l'émission, tous s'opposeront au cours de duels. A l'issue des premières confrontations, les quatre vainqueurs s'affrontent pour une place en finale. Puis, les deux meilleurs invités joueront ensemble pour tenter de remporter jusqu'à 150 000 euros, reversés aux associations représentées. Qui atteindra la finale - Quelle somme les stars parviendront-elles à remporter pour les associations - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nagui Gäste: Gäste: Emma Daumas, Joyce Jonathan, Claire Keim, Mélanie Page, Jarry, Martin Lamotte, Bruno Solo, Bruno Salomone