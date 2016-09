SAT.1 Gold 03:35 bis 05:05 Dokumentation Liebe leicht gemacht? - Das SAT.1-Beziehungsexperiment D 2016 16:9 Merken Alex und Marc haben sich über ein Dating-Portal kennengelernt. Nun sind sie seit zwei Jahren ein Paar und hoffen, durch das Experiment nicht nur frischen Wind in ihre Beziehung zu bringen, sondern auch neue Lebensqualität zu gewinnen: Alex ist an Multipler Sklerose erkrankt und hat zunehmend Probleme, sich zu bewegen - auch wegen ihres starken Übergewichts. Darunter leidet auch Marc, der sich viel um seine Freundin kümmern muss und gerne etwas mehr Zeit für sich hätte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Karen Heinrichs Gäste: Gäste: Nele Sehrt, Achim Sam, Karsten Schellenberg Originaltitel: Liebe leicht gemacht? - Das SAT.1-Beziehungsexperiment