TF1 23:05 bis 01:10 Actionfilm World Invasion USA 2011 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Au camp de Pendleton, une base militaire près de Los Angeles, le sergent-chef Michael Nantz, qui a perdu tous ses hommes lors de sa dernière mission, n'aspire plus qu'à une chose : retourner à la vie civile. Mais l'arrivée imminente d'une pluie de météorites mobilise les militaires. Le sergent-chef doit chaperonner un sous-lieutenant inexpérimenté, William Martinez, dans sa première opération sur le terrain. Michael Nantz ne sait pas du tout contre qui lui et ses hommes sont censés se battre. Ce qui est certain, c'est que ce mystérieux ennemi semble vouloir tout détruire sur son passage. Très vite, les météorites annoncées s'avèrent être des extraterrestres... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Eckhart (Michael Nantz) Ramon Rodriguez (William Martinez) Ne-Yo (Kevin Harris) Jim Parrack (Kerns) Cory Hardrict (Cpl. Jason Lockett) James Hiroyuki Liao (LCpl. Steven Mottola) Adetokumboh M'Cormack (Corpsman Jibril Adukwu) Originaltitel: Battle Los Angeles Regie: Jonathan Liebesman Drehbuch: Christopher Bertolini Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16

