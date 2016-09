TF1 00:55 bis 01:40 Sonstiges New York Unité Spéciale Hystérie USA 1999 Stereo 16:9 HDTV Merken Une jeune fille est retrouvée morte sur un chantier de Times Square, un sac en plastique sur la tête. Immédiatement, Stabler et Benson pensent à une prostituée qui aurait fait une mauvaise rencontre. Ils sont même persuadés qu'ils peuvent rattacher ce meurtre à d'autres assassinats commis selon un mode opératoire assez proche. Mais ils ne tardent pas à découvrir que la jeune victime menait une vie fort sage et que sa mort n'a finalement rien à voir avec les autres crimes. Stabler et Benson poursuivent leurs investigations, qui les mènent dans l'entourage de la jeune fille, jusqu'à son petit ami... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Detective Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Detective Olivia Benson) Richard Belzer (Detective John Munch) Dann Florek (Le capitaine Donald Cragen) Stephanie March (Alexandra Cabot) Michelle Hurd (Detective Monique Jefferies) Dean Winters (Detective Brian Cassidy) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Richard Dobbs Drehbuch: Dawn DeNoon, Lisa Marie Petersen, Dick Wolf Musik: Mike Post

