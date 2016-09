TF1 23:15 bis 00:00 Sonstiges New York Unité Spéciale Adieu la vie USA 1999 Stereo 16:9 HDTV Merken Alors qu'elle rentre du marché, Olivia Benson assiste à une scène tragique. Une jeune femme, simplement vêtue d'une culotte, a visiblement été poussée dans le vide, depuis son appartement situé au sixième étage d'un immeuble. Elle s'est ensuite écrasée sur une voiture. Benson et Stabler apprennent que la défunte s'appelait Gretchen Quinn et qu'elle était écrivaine. Leur enquête les amène à s'intéresse aux personnages étranges qui gravitaient autour d'elle, notamment son père et son thérapeute... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Meloni (Elliot Stabler) Mariska Hargitay (Olivia Benson) Richard Belzer (John Munch) Dann Florek (Donald Cragen) Dennis Boutsikaris (Mark Daniels) Laila Robins (Ellen Travis) Dean Winters (Brian Cassidy) Originaltitel: Law & Order: Special Victims Unit Regie: Lesli Glatter Drehbuch: Miriam Kazdin, Dick Wolf Musik: Mike Post