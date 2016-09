TF1 20:55 bis 23:15 Sonstiges The Voice Kids Episode 4 Stereo 16:9 HDTV Merken Quatrième soirée d'auditions à l'aveugle pour les coaches, Jenifer, Patrick Fiori et M Pokora, et les jeunes talents engagés dans cette aventure de "The Voice Kids". Agés de 6 à 15 ans, ces enfants et ces adolescents affrontent la scène, les fauteuils retournés. Le principe du programme reste toujours le même : des auditions à l'aveugle, des battles, une demi-finale puis une grande finale en direct. Nikos Aliagas et Karine Ferri sont aux commandes de ce show, au plus près des jeunes artistes : lors des auditions à l'aveugle, Karine Ferri les encourage et les rassure avant leur entrée en scène, tandis que Nikos Aliagas recueille leurs impressions après leur prestation. La semaine dernière, les coaches ont déjà retenu un certain nombre de candidats. Ce soir, ils vont à nouveau se laisser surprendre, séduire, peut-être même envoûter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Nikos Aliagas, Karine Ferri Gäste: Gäste: Jenifer, Patrick Fiori, M Pokora