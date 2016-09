TF1 14:45 bis 16:00 Sonstiges Grands reportages Un été au Mont-Blanc Stereo 16:9 HDTV Merken Le Mont-Blanc, troisième site naturel le plus visité au monde, attire chaque année des millions de visiteurs et des dizaines de milliers de randonneurs. L'été, il est le théâtre d'événements surprenants : défis sportifs, petits boulots, défilés de haute couture. Les alpinistes s'y retrouvent pour des expéditions spectaculaires, et les sauveteurs et forces de sécurité sont mobilisés en permanence. Le temps d'un été, des équipes du magazine ont partagé la vie des amoureux du Mont-Blanc. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Anne-Claire Coudray