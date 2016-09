TF1 10:10 bis 11:45 Sonstiges Joséphine, ange gardien Le secret de Julien F, B, CH 2005 Stereo 16:9 Merken Julien Bonnel, élève d'un collège privé très coté de la banlieue parisienne, ne figure pas parmi les premiers de la classe. Les enseignants ont d'ailleurs décidé de l'orienter vers une formation professionnelle. Julien, lui, aimerait devenir horticulteur. Seul problème, ses parents refusent de valider cette option. Ils voudraient que Julien poursuive ses études comme son grand frère, actuellement ingénieur. Joséphine se présente à leur domicile en tant que professeur de mathématiques dispensant des cours particuliers. Elle veut essayer de faire comprendre à ces parents un peu rigides que leur fils est intelligent mais démotivé et, surtout, que sa passion pour l'horticulture est sincère et motivée... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mimie Mathy (Joséphine) Daniel Russo (Victor) Jérôme Hardelay (Julien) Hélène Vauquois (Catherine) Laura Stainkrycer (Céline) Jean-Philippe Puymartin (Le père de Céline) Philippe Nahon (Léo) Originaltitel: Joséphine, ange gardien Regie: Jean-Marc Seban Drehbuch: Hélène Woillot, Marie-Hélène Saller, Laurent Chouchan, Philippe Niang Musik: Didier Vasseur, Roland Romanelli