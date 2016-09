Schweiz 2 15:50 bis 16:45 Krimiserie SOKO Leipzig Glaubenskrieger D 2006 2016-09-28 03:00 Stereo Merken Als Barbara ins Spital einliefert wird, glauben ihre Eltern noch, es handle sich nur um eine Magenverstimmung. Aber die Ärzte diagnostizieren eine akute Arsenvergiftung. Kurz darauf stirbt sie. Offenbar hat der Vater die Ärzte geradezu gedrängt, die Maschinen abzustellen. Denn Steinmanns gehören zu den Gründungsmitgliedern einer strenggläubigen evangelikalischen Gemeinde - und Barbara hatte einen heimlichen Freund. Ist die ängstliche Barbara also gar nicht ermordet worden, sondern hat sie die innere Zerrissenheit zwischen ihrer Liebe und ihrem Glauben, zwischen Freund und Familie in den Selbstmord getrieben? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marco Girnth (Jan Maybach) Andreas Schmidt-Schaller (Hajo Trautzschke) Melanie Marschke (Ina Zimmermann) Anne Arzenbacher (Meike Schwarz) Tyron Ricketts (Kriminalkommissar Patrick Diego Grimm) Thomas Schendel (Helmut Steinmann) Yasmina Djaballah (Elisabeth Steinmann) Originaltitel: SOKO Leipzig Regie: Oren Schmuckler Drehbuch: Eva Zahn, Volker A. Zahn Musik: Andreas Hoge