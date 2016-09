Sky Sport 2 21:00 bis 23:00 Fußball Fußball: UEFA Europa League Athletic Bilbao - SK Rapid Wien, Gruppenphase 2. Spieltag Stereo Live 16:9 HDTV Merken "Fresst sie heut mit Haut und Haaren", forderten die Rapid-Fans auf einem Plakat beim Auftakt gegen Genk. Der Wunsch der Fans war den Spielern Befehl. In einer mitreißenden Partie drehten die Hütteldorfer ein 0:1 und triumphierten mit 3:2. "Einfach nur geil", strahlte Keeper Richard Strebinger und Trainer Mike Büskens war ebenfalls aus dem Häuschen: "Es war wahnsinnig emotional. Der Support war Weltklasse. Es war nervenaufreibend und am Ende freuen wir uns über die drei Punkte." Ohne Punkt aber mit drei Gegentoren im Gepäck reiste der Favorit in der Gruppe F Athletic Bilbao aus Sassuolo heim ins Baskenland. "Es war ein gebrauchter Abend", sagte Mittelfeldm. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie