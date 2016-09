RTL TVI 22:30 bis 00:35 Actionfilm Cowboys & Aliens USA 2011 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Nouveau-Mexique, 1873... Un homme se réveille amnésique en pleine campagne avec un étrange bracelet au poignet. Il se dirige vers la ville d'Absolution, où il se met à dos Percy Dolarhyde, le fils d'un riche propriétaire terrien... Le shérif Taggart s'en mêle et réussit à identifier cet étranger : il s'agit de Jake Lonergan, un bandit recherché. Lonergan est finalement arrêté mais avant l'arrivée de Woodrow Dolarhyde, le père de Percy, le village est attaqué par d'étranges engins volants. Au cours de l'attaque, plusieurs personnes sont enlevées par ces machines, dont Percy Dolarhyde... Jake, quant à lui, réussit à s'en sortir et il parvient même à détruire l'un de ces fameux engins, grâce à son bracelet. Il ne manque pas de découvrir qu'il s'agit en fait d'une arme redoutable, capable d'occasionner de gros dégâts... Alors que Woodrow met au point une expédition pour aller secourir les personnes disparues, dont son fils, Jake envisage de quitter la ville. Il finit néanmoins par rejoindre le groupe de Woodrow. Tandis que ces hommes passent la nuit dans un refuge, une créature extra-terrestre les attaque... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Craig (Jake Lonergan) Harrison Ford (Woodrow Dolarhyde) Olivia Wilde (Ella Swenson) Sam Rockwell (Doc) Keith Carradine (Sheriff John Taggart) Noah Ringer (Emmett Taggart) Paul Dano (Percy Dolarhyde) Originaltitel: Cowboys & Aliens Regie: Jon Favreau Drehbuch: Roberto Orci, Alex Kurtzman, Damon Lindelof, Mark Fergus, Hawk Ostby, Steve Oedekerk Kamera: Matthew Libatique Musik: Harry Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 12

