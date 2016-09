RTL TVI 17:40 bis 18:30 Sonstiges De quoi je me mêle! Stereo Merken "De quoi je me mêle !" revient dans un décor cozy, pour partager avec vous un moment 100% détente. Michaël Miraglia et sa bande de chroniqueurs composée de Thibaut Roland, Sophie Pendeville, Christian de Paepe, Sandy et Julien Lapraille, vous donnent rendez-vous tous les jours sur RTL TVI pour vous offrir un véritable sas de décompression au moment de l'apéro ! Au programme : actus des médias, zapping du web, performances artistiques live ou encore défis culinaires lancés au public, le tout dans une ambiance conviviale. Installez-vous confortablement dans votre canapé, et détendez-vous, "De quoi je me mêle !" se charge de votre bonne humeur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michaël Miraglia Originaltitel: De quoi je me mêle!