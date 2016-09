RTL TVI 22:30 bis 23:40 Sonstiges Garde à vous: les dessous du service Stereo Merken Cette semaine, dans "Garde à vous, les dessous du service", nous allons nous intéresser au dépassement de soi, valeur fondatrice du service militaire... Nous reviendrons sur le parcours de ceux qui sont allés jusqu'au bout de leurs limites, comme les recrues Quentin, Armand et Thomas Baumgarten. Et avec la recrue Axel Gozelam, vous découvrirez que le dépassement de soi n'est pas une question de muscles, tout est dans le mental ! Le capitaine nous révèlera cette semaine encore les dessous du service militaire tel que l'ont vécu des millions de jeunes, et vous découvrirez avec des images inédites que même les recrues les plus endurantes n'étaient pas préparées à affronter ses redoutables cours d'instruction civique ! Nous reviendrons aussi sur les liens qui se sont tissés entre les instructeurs et les jeunes. Des liens qui les poussent à donner le meilleur d'eux-mêmes... Et comme chaque semaine nous avons aussi montré les moments les plus forts de l'épisode de ce soir aux proches des recrues qui vont les découvrir comme ils ne les avaient jamais vues. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Garde à vous: les dessous du service