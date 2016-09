RTL TVI 20:20 bis 22:30 Sonstiges Garde à vous: retour au service militaire Stereo Merken La semaine dernière dans Garde à Vous, 19 jeunes garçons de tous horizons ont découvert le cadre très strict du service militaire : abandon des affaires civiles, premiers instants de vie en communauté et mise au pas. Ils ont commencé leur mutation en soldat... Cette semaine, les recrues continuent leur formation militaire. Entre exercices de camouflage, déplacements en zone " hostile " et découverte des fameuses rations alimentaires, ils vont poursuivre leur apprentissage du quotidien du soldat. Mais ce soir, la pression monte d'un cran puisqu'ils vont être confrontés à des exercices de plus en plus difficiles : franchir une douve sur une corde à 50 m de haut à la seule force des bras, traverser une rivière avec un blessé sur un brancard, réaliser une mission de nuit, en situation réelle et surmonter leur peur d'être attaqué par surprise à tout moment, leurs corps et leurs nerfs vont être mis à rude épreuve. Et un événement inattendu risque de déstabiliser le groupe... Les instructeurs ont décidé de diviser les recrues en deux sections. L'objectif du patron et des chefs : renforcer l'esprit de cohésion au sein de chaque section et susciter chez les jeunes une envie plus forte de se dépasser pour faire avancer leur groupe et battre l'autre section. Une situation qui va bouleverser l'entente entre les recrues. Entre règlements de compte, épuisement et trahison, ils vont devoir puiser au fond d'eux-mêmes la force nécessaire pour retrouver l'esprit de solidarité et " la respiration collective " afin de faire avancer leur groupe. Les prochaines heures risquent de ne pas être de tout repos pour nos jeunes recrues... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Garde à vous: retour au service militaire