RTL TVI 21:10 bis 22:00 Sonstiges Game of silence Frères de sang USA 2016 Stereo Jackson Brooks, avocat réputé, est voué à une carrière très prometteuse. Il est fiancé à la patronne du cabinet au sein duquel il est employé, et compte bien gravir rapidement tous les échelons de la hierarchie. Cet avenir idyllique bien programmé est remis en question lors de la visite inoppinée d'amis d'enfance, totalement perdus de vue. Une erreur de jeunesse, susceptible de mettre leurs vies en danger, les lie. Ils n'ont pas d'autre alternative que d'unir leurs forces pour trouver une solution... Schauspieler: David Lyons (Jackson) Eileen Grubba (Alice Anne) Michael Raymond-James (Gil) Conor O'Farrell (Warden Roy Carroll) Larenz Tate (Shawn) Deidrie Henry (Détective Liz Winters) Bre Blair (Jessie) Originaltitel: Game of silence Regie: Deran Sarafian Drehbuch: Wendy West Musik: John Debney