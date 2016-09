RTL TVI 16:30 bis 17:40 Sonstiges Les reines du shopping Joanne Stereo Merken 5 femmes, âgées de 18 à 70 ans, qui aiment le shopping et prêtent la plus grande attention à leur look, se lancent dans la première compétition de shopping de France, sous le regard expert de Cristina Cordula, conseillère en stylisme ! Joanne, Émilie, Véronique, Nidhal et Odile devront trouver cette semaine la tenue idéale pour être " Chic avec des collants résille " avec un budget de 400 euros et pas un centime de plus ! Joanne, 58 ans, est Anglaise mais vit depuis de longues années en région parisienne. Elle cultive un style british avec une touche d'excentricité très typique de son pays natal. Un grain de folie qui se remarque aussi dans son caractère ! Le thème de la semaine sera-t-il sa " cup of tea " - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristina Cordula Originaltitel: Les reines du shopping