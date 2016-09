RTL TVI 20:50 bis 22:35 Sonstiges Mon espion préféré D, USA 2008 Stereo Merken Un agent du FBI obligé d'espionner sa propre mère... Couvé par Martha, sa mère célibataire et dépressive, Henry Durand quitte le nid familial pour entrer au service de FBI et partir en mission secrète. Quelques années plus tard, il rentre enfin chez lui, où le FBI l'a assigné au bureau local. Il envisage même d'épouser Emily, sa collègue et de mener une vie paisible... Mais en rentrant chez lui, Henry découvre que sa mère a radicalement changé. Non seulement elle a minci et fait désormais attention à elle, mais en plus elle multiplie les aventures et vit, pour ainsi dire, comme une jeune femme de 20 ans ! Henry a bien du mal à reconnaître sa mère en cette femme se faisant appeler " Marty " et il est même gêné par son nouveau comportement... Un jour, alors qu'ils sont de sortie, Marty tombe sous le charme de Tommy, un élégant play-boy. Mais Henry reconnaît en lui un cambrioleur sans scrupules, dont il a vu les photos lors d'un briefing au FBI ! Conrad, son chef, lui ordonne alors d'espionner sa mère avec toute une équipe de surveillance, dans le seul but de démasquer Tommy. En effet, ce dernier serait sur le point d'effectuer un gros coup... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Antonio Banderas (Tommy Lucero / Martinez) Meg Ryan (Martha Durand) Colin Hanks (Henry Durand) Selma Blair (Emily Lott) Trevor Morgan (Eddie) John Valdetero (Agent Fedler) Eli Danker (Jean Yves Tatao) Originaltitel: Homeland Security Regie: George Gallo Drehbuch: George Gallo Musik: Chris Boardman Altersempfehlung: ab 12