RTL TVI 17:35 bis 17:55 Sonstiges La grande balade Pays de Namur Stereo Merken Depuis plusieurs saisons "La Grande Balade" nous fait découvrir ou redécouvrir les lieux touristiques de notre pays et met en évidence ses talents culinaires et ses produits locaux, via la préparation de recettes originales. En collaboration avec Wallonie-Bruxelles Tourisme, Ludovic Daxhelet et notre Top chef Julien Lapraille partent à la découverte des lieux touristiques wallons et vont à la rencontre des producteurs et des chefs locaux. Cette année, l'accent est mis sur le vélo en Wallonie. C'est donc à bicyclette que Ludovic sillonnera la Wallonie le long des différents parcours balisés, avec de nombreuses haltes touristiques et culinaires. De son côté, notre Top chef Julien débusquera, aux quatre coins de Wallonie, les producteurs de produits locaux où il récoltera les ingrédients de ses succulentes préparations. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ludovic Daxhelet, Julien Lapraille Originaltitel: La grande balade