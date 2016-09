RTL TVI 13:45 bis 15:45 Sonstiges L'enfer de glace CDN 2006 Stereo Merken David Kotzman est un scientifique spécialisé en météorologie. Au cours de son dernier voyage d'études sur le réchauffement de la Terre, il découvre qu'un changement dans la polarité de la planète va provoquer une ère glaciaire dans... un jour ! Aucune chance d'en réchapper. Les températures chutent à une vitesse vertigineuse et la ville de Miami est recouverte de glace en quelques heures. Toutes les routes sont bloquées. Une solution doit être trouvée rapidement... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Fahey (Dr. David Kotzman) Erika Eleniak (Bryn) Bill Dow (Dr. Veet) Jessica Amlee (Sophie) Michael Ryan (Jeff) Fred Ewanuick (Phillip) Britt Irvin (AJ Carmichael) Originaltitel: Absolute Zero Regie: Robert Lee Drehbuch: Sarah Watson Musik: Annette Ducharme, John Webster