RTL TVI 22:45 bis 23:35 Sonstiges Un crime parfait? Pulsion meurtrière Stereo Merken Dimanche 17 février 2008, il est 8h45 quand un promeneur découvre le corps sans vie d'une jeune fille, à moitié immergé dans la Deûle, une rivière près de Lambersart dans le Nord. La victime Clélia Médina, 18 ans, a été étranglée, avant de succomber à un déferlement de coups très violents, portés au visage à l'aide d'un objet contondant. Très rapidement, la police apprend que la jeune fille a passé la soirée précédente au " Flibustier ", une discothèque en vue de Lille. Et d'après ses amis, elle est repartie avec son ex-petit copain, Julien Sailly. Selon plusieurs témoins, le jeune couple se serait violemment disputé car Clélia aurait appris que son fiancé entretenait une relation amoureuse avec une autre jeune fille. Cette querelle aurait-elle dégénéré - Julien aurait-il frappé à mort Clélia avant de déposer son corps au bord de la Deûle - Tout pousse à le croire, d'autant qu'en fouillant le canal, les policiers retrouvent un cric de voiture, qui s'avère être l'arme du crime. Un cric du même modèle que celui de la Twingo du jeune homme. Interrogé, Julien Sailly nie avec force avoir tué Clélia. Et ses avocats pointent les carences de l'enquête. Il semble notamment qu'un mouchoir en papier n'ait pas été exploité. Pourtant, sur ce tissu, se trouve l'ADN d'un homme que certains témoins disent avoir aperçu, cette nuit-là, le long du canal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: François Troukens Originaltitel: Un crime parfait?

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 278 Min. Motorsport

Motorsport

Eurosport 00:00 bis 06:15

Seit 98 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 78 Min. ZDF Paralympics live

Sport

ZDF 00:25 bis 03:00

Seit 73 Min.