RTL TVI 16:40 bis 18:25 Sonstiges Cousu main Le street wear Stereo Merken 3e semaine de concours et un nouveau thème qui devrait mettre le talent de nos couturiers amateurs à rude épreuve : le street wear. Pour l'épreuve du patron imposé, ils devront réaliser en 3 heures un sweat à capuche pour homme, comme ceux que l'on trouve dans le commerce, avec des poches et une fermeture à glissière. Pour l'épreuve de customisation, ils devront transformer un vieux bas de survêtement en nylon en un tout autre vêtement. A l'impossible nul n'est tenu dans " Cousu main " ! Qui remportera les faveurs du jury - A vos fils, à vos aiguilles, cousez ! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cristina Cordula