RTL TVI 15:10 bis 15:55 Serien Revenge Vereinigung USA 2013 Stereo Plus jeune, Emily Thorne vivait dans une petite ville paisible des Hamptons, avant de voir son existence brisée. Quinze ans plus tôt, son père fut accusé à tort d'avoir financé un réseau terroriste et envoyé en prison, où il est mort. Après une absence de plusieurs années, la jeune femme est de retour, fermement décidée à punir celles et ceux qu'elle tient pour responsables des malheurs de sa famille... Schauspieler: Emily VanCamp (Emily Thorne) Madeleine Stowe (Victoria Grayson) Gabriel Mann (Nolan Ross) Nick Wechsler (Jack Porter) Henry Czerny (Conrad Grayson) Joshua Bowman (Daniel Grayson) Christa B. Allen (Charlotte Grayson) Originaltitel: Revenge Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Michael Foley, Ted Sullivan Kamera: Cynthia Pusheck Musik: Fil Eisler