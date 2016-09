ORF 1 00:55 bis 02:55 Drama Die letzte Festung USA 2001 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Der neueste Gefangene im Militärgefängnis von Colonel Winter ist dessen Vorbild, der hochdekorierte General Irwin. Zwar will der nur seine Zeit absitzen, kann aber nicht ignorieren, dass Winter die Gefangenen in menschenverachtender Weise behandelt. Um den Colonel zu stoppen, formt Irwin die Mitgefangenen zu einer Armee, die die Kontrolle im Gefängnis zu übernehmen versucht. Winter, erfreut über dieses strategische Kräftemessen, lässt zu, dass die Situation eskaliert ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Redford (Lt. Gen. Eugene Irwin) James Gandolfini (Col. Winter) Mark Ruffalo (Yates) Steve Burton (Capt. Peretz) Delroy Lindo (Gen. Wheeler) Paul Calderon (Dellwo) Sam Ball (Duffy (as Samuel Ball)) Originaltitel: The Last Castle Regie: Rod Lurie Drehbuch: David Scarpa, Graham Yost Kamera: Shelly Johnson Musik: Jerry Goldsmith, Tom Waits Altersempfehlung: ab 16