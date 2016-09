Packendes, überaus realistisches Pandemie-Szenario. Oscarpreisträger Steven Soderbergh ('Traffic', 'Ocean's'-Reihe, 'Magic Mike') führt sein hochkarätiges Staraufgebot rund um Matt Damon ('Jason Bourne') in den schier aussichtslosen, globalen Kampf gegen ein unheilvoll todbringendes Virus. Thriller-Spannung bis zur letzten Minute!Die Menschheit ist in Gefahr. Ein tödliches Virus breitet sich über den Globus aus. Beth Emhoff ist eines der ersten Opfer. Von einer Dienstreise aus Asien zurückgekehrt, überlebt sie die rätselhafte Krankheit nicht. Die Zahl der Todesfälle steigt exponentiell. Wissenschaftler suchen fieberhaft nach einem Impfstoff. Politiker fürchten mit dem Aufruf zur Quarantäne eine Massenpanik auszulösen. Journalisten wittern Vertuschung. Bald ist jeder Einzelne schicksalshaft von der Pandemie betroffen. In Google-Kalender eintragen