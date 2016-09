Disney Channel 20:15 bis 22:05 Drama Das Lächeln der Sterne USA, AUS 2008 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Adrienne ist 42, als ihre Welt zusammenstürzt: Ihr Mann verlässt sie wegen einer jüngeren Geliebten. Das Herz ist ihr gebrochen, und sie kann sich nicht vorstellen, wie die Zukunft für sie und ihre Kinder aussehen soll. Als eine Freundin sie bittet, für ein paar Tage ihre kleine Pension in dem romantisch gelegenen Küstendorf Rodanthe zu hüten, sieht Adrienne eine Chance, ihre Gedanken neu zu ordnen und etwas Abstand von allem zu gewinnen. Nur ein einziger Gast, Paul Flanner, hat sich für das Wochenende angemeldet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Gere (Dr. Paul Flanner) Diane Lane (Adrienne Willis) James Franco (Mark Flanner) Christopher Meloni (Jack Willis) Scott Glenn (Robert Torrelson) Viola Davis (Jean) Mae Whitman (Amanda Willis) Originaltitel: Nights in Rodanthe Regie: George C. Wolfe Drehbuch: Ann Peacock, John Romano Kamera: Affonso Beato Musik: Jeanine Tesori Altersempfehlung: ab 6