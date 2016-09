Österreich 1 19:30 bis 21:00 Musik Stimmen hören Neue Mozart-Facetten? Opern und Opernhaftes von Wolfgang Amadeus Mozart in aktuellen Neuaufnahmen Merken 2016 ist auch "sein" Jahr: Yannick Nézet-Séguin, der nach wie vor junge Dirigent aus Kanada, hat die Ernennung zum Musikchef der New Yorker MET in der Tasche und absolviert ein prestigereiches Engagement nach dem anderen. Auch ein Mozart-Opern-Aufnahmezyklus unter seiner Leitung entwickelt sich: Zuletzt veröffentlicht wurden "Le nozze di Figaro", unter anderem mit Sonja Yoncheva, Luca Pisaroni - und Rolando Villazón als Basilio ... Für eine Kollektion von Mozart-Arien ist Bariton Christian Gerhaher ins Plattenstudio gegangen, Sopran Sabine Devieilhe spürt den Spuren der "Weberischen" in Mozarts Schaffen nach, während die "Figaro"-Susanna Christiane Karg auf einem Album "Scene!" Konzertszenen der "Wiener Klassiker" auch über Mozart hinaus versammelt hat. In Google-Kalender eintragen Moderation: Chris Tina Tengel