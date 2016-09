TV5 01:28 bis 02:21 Sonstiges 300 millions de critiques Gaël Faye et son ''Petit pays'' / Les séries belges s'exportent en francophonie / Xavier Dolan / Le zap culture Merken "Gaël Faye et son ''Petit pays''": C'est l'histoire d'un exil, celui que ce Franco-Rwandais a connu. C'est l'histoire de son enfance, qu'il évoque et invoque à travers ce nouvel exercice artistique. Car avant de s'essayer à l'écriture, Gaël Faye rappait et slamait. ''Petit pays'', déjà prix du roman Fnac, est sélectionné pour les prestigieux prix Goncourt et Médicis. "Les séries belges s'exportent en francophonie": La fiction belge, un genre en plein essor ! ''La Trêve'' a été sacrée meilleure série francophone lors de la dernière édition du festival Série Mania. Elle a surtout connu un énorme succès d'audience en Belgique. "Xavier Dolan": Direction le Québec, pour parler du réalisateur Xavier Dolan. Après le carton de ''Mommy'' en 2014, son nouveau film, ''Juste la fin du monde'', adapté d'une pièce de Jean-Luc Lagarce et qui avait obtenu le Grand prix du jury à Cannes, entame sa carrière dans les salles obscures. L'occasion de se demander si Xavier Dolan a toujours autant de fans. "Le zap culture". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Guillaume Durand, Matthieu Dugal, Emmanuel Khérad, Pascale Bourgaux, Estelle Martin Originaltitel: 300 millions de critiques