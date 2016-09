TV5 21:01 bis 22:41 Sonstiges 8 fois debout F 2009 Merken Elsa vit de petits boulots et cherche à décrocher un véritable emploi pour pouvoir obtenir la garde de son fils. Mathieu, son voisin de palier, enchaîne lui aussi les entretiens d'embauche avec un art consommé du ratage. Leur situation est de plus en plus précaire. Pourtant, ils s'efforcent de rebondir. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julie Gayet (Elsa) Denis Podalydès (Mathieu) Mathieu Busson (Boni) Kevyn Frachon (Étienne) Marc Bodnar (Le vigile) Fani Kolarova (Olga) Alissa Parutenco (Elena) Originaltitel: Huit fois debout / 8 Times Up Regie: Xabi Molia Drehbuch: Xabi Molia Musik: Hey Hey My My