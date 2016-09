Bayern 2 20:03 bis 21:00 Sonstiges radioThema Andreas Gryphius zum 400. Geburtstag. "Was sind wir Menschen doch?" Von der Gegenwart einer vergangenen Literatur Merken Die Frage nach unserer Existenz beantworte Andreas Gryphius kunstvoll und doch wenig schmeichelhaft - man könnte auch sagen: realistisch. Im Sonett "Menschliches Elende", veröffentlicht 1637, schrieb der Dichter vom "Wohnhaus grimmer Schmertzen", ebenso vom "Ball des falschen Glücks" und vom "Irrlicht diser Zeit". Mit diesen und anderen eindrücklichen poetischen Bildern - überhaupt mit Sprache und Form - ist Andreas Gryphius in die Geschichte der deutschsprachigen Literatur eingegangen. Er gilt als einer der bedeutendsten Dichter in der Ära des Barock, als Solitär in der großen Epoche zwischen dem Zeitalter der Reformation und der beginnenden Moderne. Doch so wichtig das Barock-Zeitalter in literarischer Hinsicht war, so selten begegnen und Sprache und Poesie in unserer Gegenwart. Am ehesten noch im Kirchengesangbuch, das wiederum viele Lieder von Paul Gerhardt, aber nur ein einziges von Andreas Gryphius enthält. Ebenso wird die Dichtung von Andreas Gryphius in der Schule thematisiert. Und trotzdem bleibt er irgendwie ein Fremder, ein ferner Stern am Firmament der Tradition. Aus Anlass des 400. Geburtstags von Andreas Gryphius am 2. Oktober fragt das radioThema nach der Gegenwart einer vergangenen Literatur. Vier Schriftsteller und Lyriker - Dagmar Leupold, Silke Scheuermann, Uwe Kolbe und Thomas Rosenlöcher - lesen die Gedichte von Andreas Gryphius und geben Auskunft über ihre eigene Auseinandersetzung mit der Dichtung des Barock und die Frage, wie nah uns diese Welt tatsächlich noch ist. In Google-Kalender eintragen