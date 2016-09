Bayern 2 18:05 bis 18:30 Sonstiges IQ - Wissenschaft und Forschung Gesten und Sprachentwicklung. Kam die Geste vor dem Wort? Merken Jeder gute Clown kann Pantomime. Damit erzählen sie Geschichten, so komplex wie das Leben selbst. Und jeder versteht sie, ganz ohne Worte. Auch Babys und Kleinkinder nutzen viele Gesten, während sie anfangen, Sprechen zu lernen. Stellt sich die Frage: Sind Gesten eine Vorform von Sprache? Oder sind beide voneinander unabhängig? Intuitiv könnte man sagen - es ist einfacher, mit dem Finger auf etwas zu zeigen, als das Wort "da!" zu formulieren. Selbst kleine Kinder schütteln den Kopf, bevor sie "Nein!" sagen können. Also tatsächlich: Erst Gesten, dann Sprechen? - Neue Forschung an Tieren hat auf eine andere Fährte geführt. Bei Menschenaffen, Rabenvögeln - und inzwischen auch bei Babys kann mittlerweile gezeigt werden, dass Gesten beim Sprechen helfen, weil man mit ihnen Worte besonders betonen kann. Doch für die Entwicklung der Sprache selbst sind Gesten offenbar unnötig. In Google-Kalender eintragen