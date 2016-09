Bayern 2 10:05 bis 12:00 Sonstiges Notizbuch Mehr als eine Nische - Streuobst wirtschaftlich attraktiv machen Merken Irgendwann waren sie nur noch ein Anhängsel zum Hof, ein Hobby der alten Landwirte - unwirtschaftlich, weil niemand Streuobst kaufen wollte. Seit den 1960er Jahren sind 70 Prozent der Streuobstbestände in Bayern verloren gegangen. Bis 2030 könnten bis zu 90 Prozent verschwunden sein. Die kleinen "Initiativen", die in den letzten Jahren Streuobstwiesen adoptiert und in Pflege genommen haben, können die Streuobst-Kulturlandschaft nicht retten, denn auch hier werden die "Kümmerer" älter und der Umfang dieser Initiativen ist auch zu klein. Das heißt, Streuobst muss raus aus der Nische, weg vom Image der "Spielwiese" und des "Hobbys". Es muss ein wirtschaftlich tragbarer Ansatz her, um dem Streuobstanbau und der Kulturlandschaft eine Zukunft zu geben - und diesen Ansatz könnte man innerhalb des Biolandbaus finden. Mit sinnvollen Pflanzungen der Bäume, maschineller Ernte und einem Anbau gleicher Sorten auf einer Wiese. Wobei "moderne" Biobauern durchaus ebenfalls alte Bestände pflegen und erhalten - dies aber pragmatischer und professioneller als ihre Vorgänger. Kirsten Zesewitz stellt im Notizbuch "Nah dran" Biolandwirte vor, die ein Netzwerk des Streuobstanbaus aufbauen wollen, und ihren Weg der Rationalisierung. In Google-Kalender eintragen