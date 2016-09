Sky Sport Austria 12:00 bis 14:00 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga Cashpoint SCR Altach - FC Red Bull Salzburg, 9. Runde 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Trotz Europa-League-Pleite gegen den FK Krasnodar (0:1) spielte Salzburg in der Liga souverän gegen die Austria auf. Zum 4:1-Erfolg verhalf besonders Kapitän Jonatan Soriano, der mit einem Dreierpack glänzte. Damit war der verpatzte Auftakt in Europa fast vergessen. Die dritte Auswärtsniederlage in Folge musste der SCR Altach in Ried einstecken. In einem ausgeglichenen Spiel fanden die Altacher nicht das richtige Mittel und Ried traf in letzter Minute zum 2:1-Sieg. Sichert sich der amtierende Meister den sechsten Dreier der Saison oder können die Altacher ihre Heimsiegserie weiterführen? Kommentar: Charly Leitner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie