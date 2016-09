ATV 23:55 bis 00:50 Krimiserie Rizzoli & Isles Ein Hundeleben USA 2015 Stereo Merken Die Hundetrainerin Mona Evans wird tot in ihrem Pool gefunden. Wegen der Bissspuren an ihrem Arm wird zuerst ihr preisgekrönter Rottweiler Duke verantwortlich gemacht. Doch als Maura herausfindet, dass Mona vergiftet wurde, übernimmt Janes Team den Fall. Da Mona mit Duke seit Jahren bei allen Hundeshows die Preise abräumte, geraten ihre Konkurrenten ins Visier der Ermittler. Ebenfalls verdächtig scheint Monas drogenabhängige Tochter Sara, die ihrer Mutter vorwarf, ihren Hund ihren Töchtern vorzuziehen. Sie gesteht tatsächlich, Rattengift ins Hundefutter gemischt zu haben, das ihre Mutter offenbar probierte als Duke es verweigerte. Laut Maura hatte Mona aber zwei verschiedene Sorten Gift im Körper?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorraine Bracco (Angela Rizzoli) Adam Sinclair (Kent) Jordan Bridges (Frankie Rizzoli Jr.) Angie Harmon (Jane Rizzoli) Bruce McGill (Vince Korsak) Sasha Alexander (Maura Isles) Idara Victor (Nina Holiday) Originaltitel: Rizzoli & Isles Regie: Steve Robin Drehbuch: Ken Hanes Kamera: Frank Perl Musik: James S. Levine Altersempfehlung: ab 12