ATV 17:55 bis 18:20 Comedyserie King of Queens Auf der Mauer, auf der Lauer... USA 2006 2016-09-30 13:10 Stereo Merken Arthur hat aus seinem Florida-Urlaub mit der Bettwäsche Wanzen eingeschleppt, die sich bald im ganzen Haus ausbreiten. Um das Ungeziefer möglichst schnell wieder loszuwerden, holen Doug und Carrie schließlich einen Kammerjäger. Allerdings ist der fast ebenso gruselig wie die Tierchen, die er vernichten soll. Da er dann auch noch länger als erwartet braucht, sehen sich Carrie und Doug verzweifelt nach einem anderen Schlafplatz um. Spence und Danny diskutieren unterdessen heftig, wohin ihr nächster Urlaub gehen soll... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Mookie Barker (Phil) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel, Chris Downey Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar Altersempfehlung: ab 6