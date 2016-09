ATV 14:05 bis 14:35 Comedyserie Hot in Cleveland Heiße Eisen USA 2011 2016-09-30 05:50 Stereo Merken Elka hat die Qual der Wahl: Gleich drei Männer buhlen um ihre Gunst doch Elka überfordert diese Entscheidung. Victoria, Melanie und Joy möchten helfen und verfassen eine Pro-und-Contra-Liste. Nach nicht ganz so reiflicher Überlegung kommt Elka zu dem Schluss, dass Bobby, ihr totgeglaubter Ehemann, der Richtige ist. Ihre Freundinnen fragen sich, ob Elka etwas vorschnell gehandelt hat. Gleichzeitig hat Victoria eine neue Idee ihre Karriere zu pushen: Sie outet sich im Fernsehen und bekennt sich offen zu der darüber wenig begeisterten Joy... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Bertinelli (Melanie Moretti) Jane Leeves (Joy Scroggs) Wendie Malick (Victoria Chase) Betty White (Elka Ostrovsky) Don Rickles (Bobby) Kym Whitley (Jada) Valerie Azlynn (Libby) Originaltitel: Hot in Cleveland Regie: David Trainer Drehbuch: Anne Flett-Giordano, Chuck Ranberg Kamera: Gary Baum Musik: Emerson Swinford, Ron Wasserman