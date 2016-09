ATV 07:55 bis 08:45 Serien Gilmore Girls Rivalen USA 2002 Stereo Merken Lorelai und Emily verbringen ein gemeinsames Wochenende in einem Wellness-Hotel, wo es Emily sogar gelingt, sich etwas zu entspannen und loszulassen. Als die beiden in einem Restaurant außerhalb des Hotels abendessen gehen und Emily dort mit einem Fremden tanzt, schiebt sie die Schuld für ihre Gewissensbisse auf den schlechten Einfluss ihrer Tochter. Rory möchte die Gelegenheit nutzen, um einen gemütlichen Abend alleine zuhause zu verbringen. Doch als sowohl Paris als auch Jess und Dean vorbeikommen, um ihr Gesellschaft zu leisten, nimmt das Chaos seinen Lauf?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexis Bledel (Rory Gilmore) Lauren Graham (Lorelai Gilmore) Scott Gordon-Patterson (Luke Danes) Keiko Agena (Lane Kim) Edward Herrmann (Richard Gilmore) Yanic Truesdale (Michel Gerard) Kelly Bishop (Emily Gilmore) Originaltitel: Gilmore Girls Regie: Amy Sherman-Palladino Drehbuch: Amy Sherman-Palladino, Sheila R. Lawrence Kamera: Michael A. Price Musik: Sam Phillips

